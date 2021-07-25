Акушер-гинеколог развеял мифы о вакцинации против COVID-19

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Коронавирусная инфекция не вызывает прерывание беременности, а вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины, президент Российской ассоциации репродукции человека, акушер-гинеколог Владислав Корсак.

Эксперт уточнил, что репродуктивная система не является мишенью для коронавируса. Хотя в начале пандемии существовала рекомендация прервать беременность при заболевании COVID-19 на сроке до 12 недель, затем стало ясно, что это была излишняя предосторожность — от незнания новой для мира болезни.

Корсак также подчеркнул, что вакцинация не может принести ничего, кроме пользы, в том числе в отношении репродуктивной системы. Следует помнить: если женщина планирует беременность, нужно обязательно пройти вакцинацию не менее чем за две недели, а лучше за месяц до зачатия.

Медик подчеркнул, что вакцина от коронавируса не вызывает никаких нарушений или самопроизвольного прерывания беременности, пишут «Известия».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию. По словам министра, в группе риска тяжелого коронавируса необходимо вакцинироваться с 22-й недели беременности.

Новые рекомендации для беременных уже появились в инструкции к «Спутнику V». В документе отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное и пренатальное развитие.

Кроме того, Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином» по жизненным показаниям.