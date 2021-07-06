Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином» по жизненным показаниям

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Минздрав России включил «Ковид-глобулин» в перечень препаратов, которыми можно лечить беременных и недавно родивших женщин от коронавируса. Об этом во вторник, 6 июля, говорится на сайте Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к SARS-CoV-2, противопоказан во время беременности. Однако врачи могут назначать «Ковид-глобулин» по жизненным показаниям.

Противопоказаниями для использования препарата являются повышенная чувствительность беременных к иммуноглобулину человека или аутоиммунные заболевания. Кроме того, «Ковид-глобулин» рекомендуется не использовать при кормлении грудью и повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Ранее новые рекомендации для беременных появились в инструкции к «Спутнику V». В документе отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное и пренатальное развитие.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам главы государства, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.