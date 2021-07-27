Жители столицы получили единый платежный документ онлайн более 93 миллионов раз

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Возможность получить электронный единый платежный документ (ЕПД) появилась у пользователей портала mos.ru 10 лет назад. За это время жители Москвы воспользовались услугой свыше 93 миллионов раз. Об этом во вторник, 27 июля, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, услуга получения ЕПД стала одной из первых на сайте мэра Москвы. За первые полгода жители города воспользовались ей всего 1200 раз.

— ...Сегодня многие москвичи уже привыкли получать и оплачивать счета за коммунальные услуги именно онлайн. Только с начала 2021 года к сервису обратились более 8,1 миллиона раз, а сам он стабильно остается в числе наиболее востребованных на портале, — уточнил министр.

Сервис дает возможность получить ЕПД и оплатить его онлайн.

Интерфейс услуги многократно дорабатывался на портале mos.ru. Так, за последнее время для москвичей стал доступен предустановленный фильтр, который позволяет отсортировать ЕПД на оплаченные и неоплаченные.

Для оплаты документа жителю столицы нужно авторизоваться на mos.ru, перейти в раздел сервиса, указать код плательщика и номер квартиры и нажать на кнопку «Оплатить выбранные ЕПД». Возможность оплаты документа появилась в разделе «Мои платежи» в конце 2017 года.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что оплатить ЕПД можно и в столичных мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

До этого «ВМ» писала, что около 80 процентов участников голосования на платформе «Активный гражданин» поставили максимальный балл расширению списка тем для видеоконсультаций с сотрудниками центров госуслуг. Городская новинка получила средний балл, равный 4,6 пункта по пятибалльной шкале.