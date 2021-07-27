Более 70 эскалаторов отремонтировали в столичном метро с начала 2021 года

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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С начала этого года в Москве отремонтировали 73 эскалатора на 48 станциях метро. Причем на девяти станциях прошел капитальный ремонт подъемных машин, который требуется проводить раз в 10–12 лет.

— Всего в метро свыше тысячи эскалаторов, и каждый периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании. Ежегодно мы обновляем не меньше сотни машин, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Ремонт эскалаторов бывает двух типов: капитальный и текущий. В первом случае ремонт проходит более масштабно с заменой ключевых механизмов подъемной системы: направляющих, ступеней, тяговых цепей, электрического и механического оборудования, а также главных приводных валов с аварийным тормозом и других деталей.

Текущий ремонт делают раз в пять–семь лет. Он менее длительный и включает в себя замену отдельных деталей ступеней, механизмов, а также балюстрады эскалатора.

За первые шесть месяцев 2021 года капремонт эскалаторов прошел на девяти станциях: «Комсомольской», «Китай-города», «Планерной», «Тушинской», «Площади Революции», «Проспекта Мира», «Сходненской», «Павелецкой» и «Трубной».

В текущем году запланирован ремонт еще около 80 эскалаторов столичного метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.