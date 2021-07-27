Опасная погода может прийти в ряд российских регионов

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Проливные дожди с опасным ветром придут на юг Сибири и в большинство северокавказских республик. Об этом во вторник, 27 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ряд регионов России придет небезопасная погода. Так, жителей Таймыра ожидает аномальная жара, а на севере Якутии будет холодно.

— Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация, — цитирует специалиста РИА Новости.

Во многих северокавказских республиках ожидаются сильные дожди, сопровождаемые грозой и градом. Кроме того, там поднимется уровень воды в реках.

В Томскую область в скором времени придут сильные дожди с грозой и ветром. В В Новосибирском, Кемеровском и Алтайском краях порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Специалист назвал такой ветер достаточно опасным для населения.

Аналогичные погодные условия — сильный дождь с грозой, градом и ветром — придут 27-28 июля на юг Сибири — в Хакасию.

Холод настигнет жителей Урала, а также Томской, Омской и Новосидирской областей.

На Амуре ожидается опасный подъем уровня воды. Он отметил, что ранее такой водности на реке замечено не было. На всем ее протяжении можно будет наблюдать превышение либо опасных, либо неблагоприятных отметок.

Синоптик подытожил, что аномальная жара придет в Эвенкию и на Таймыр. Температура воздуха там будет составлять около 28 градусов, в то время как на севере Якутии температура опустится на 8-10 градусов ниже нормы.

Также синоптики сообщили, что затопивший Европу циклон движется на Москву. Уже в середине недели жару сменит сильная гроза. Воздух будет все еще не по сезону теплым — до плюс 30 градусов. Однако небо начнут заволакивать мощные кучевые облака.