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Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как отличить вещий сон

София Долганова

Общество
Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как отличить вещий сон
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа объяснил, как отличить вещие сны от обычных.

— Есть вещие сны. Они отличаются от обычных, они не связаны с эмоциональным состоянием человека, — предупредил экстрасенс.

Экстрасенс отметил, что вещие сны очень яркие, их человек на 100% может запомнить, даже если обычно вообще ничего не запоминает. И в 80% случаев именно эти сны сбываются.

—Это или предупреждение (кто-то из умерших близких хочет что-то вам сказать), или это совет, что делать. Поэтому к вещим снам надо быть очень внимательными.Вещие сны — это единственный способ обычного человека узнать о будущем, о себе, о своем поступке, — заявил в своем Instagram-аккаунте Вафа.

Чаще всего во время вещих снов человек не видит себя со стороны. А когда люди видят обычный сон, то смотрят на себя чужими глазами. Ваха сравнивает вещий сон с реальностью. В нем даже можно ощутить боль, в то время, какв обычном сне только глаза показывают картинку, которая часто связана с эмоциональным состоянием.

Экстрасенс Мехди Вафа также рассказал, что нужно человеку для счастья.

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