Сергей Безруков опубликовал видео с новорожденным ребенком

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков опубликовал видео в Instagram с супругой и новорожденным сыном из роддома.

— Спасибо нашему замечательному врачу Юлии Вученович! За Машу, Степу и теперь — за Васеньку! — написал Безруков.

Поклонники принялись поздравлять актера и желать счастья маленькому Василию.

«Здорово как! С пополнением! Всем вам здоровья»; «Поздравляю с рождением сына», — написали фанаты.

Анна Матисон родила малыша в ночь на субботу, 24 июля. Об этом сообщил сам Сергей Безруков.

Это третий совместный ребенок Безрукова и Матисон, которые уже воспитывают четырехлетнюю Машу и двухлетнего Степана.

Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.

Народный артист РФ Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. В 1994 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (мастерская Олега Табакова). В 2010 году основал антрепризный «Театр Сергея Безрукова». С 2014 года — художественный руководитель Московского Губернского драматического театра. Снимается в фильмах и сериалах.