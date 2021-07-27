Жителей России предупредили о новом способе кражи денег

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Мошенники придумали способ выманивать деньги у жителей РФ с помощью якобы организованных мессенджерами розыгрышей призов. Об этом во вторник, 27 июля, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Участникам конкурса рассказывают, что в случае выигрыша они могут получить несколько тысяч долларов, однако из-за запрета на перевод валюты внутри страны выигранные средства необходимо конвертировать в рубли. За это мошенники взимают небольшую комиссию.

— Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки, — говорится в сообщении банка.

В том случае, если пользователь переходит по ссылке, он попадает на фишинговый сервис, где сообщается, что призовой фонд акции составляет миллион долларов.

Потенциальным конкурсантам предлагают на выбор несколько мессенджеров, после чего сайт объявляет размер приза — от 10 долларов до пяти тысяч. После этого жертву перенаправляют в чат с «администратором», где бот сообщает человеку о его попадании в топ-100 удачливых пользователей. Кроме того, участник может якобы выиграть еще несколько денежных призов.

Однако российским законом запрещается переводить деньги в иностранной валюте другим резидентам, поэтому жертве предлагается перевести приз в рубли. За это нужно будет внести комиссию, которая составляет несколько сотен рублей. Для оплаты сбора жертве нужно будет ввести данные своей банковской карты и подтвердить операцию с помощью кода из СМС. Так мошенникам удается не только выманить комиссию, но и получить доступ ко всем средствам своих жертв.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал россиянам тщательно проверять информацию, попадая в подобные розыгрыши. Если в Сети не удается найти информацию об организаторах — скорее всего, это мошенники, передает РИА Новости.