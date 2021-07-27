Финансовый аналитик назвал три главных признака финансовой пирамиды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России рушатся очередные финансовые пирамиды. В этот раз пришел черед Finiko и Antares, оставивших без денег десятки тысяч вкладчиков. Несмотря на то, что гражданам уже многократно объясняли, что не стоит нести деньги в конторы с сомнительной репутацией, обещающие «золотые горы», люди продолжают вестись на уловки мошенников и терять свои сбережения. «Вечерняя Москва» узнала, как же в «инвестиционной компании» распознать злоумышленников.

Как рассказал заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров, в первую очередь стоит обратить внимание на высокую, причем гарантированную доходность в 1–2 процента в день, которую обещают «гуру финансового рынка».

— Если посчитать, то эта доходность сильно выше, чем ставки по банковским вкладам и возможный заработок на фондовом рынке. Например, нормальная годовая доходность банковского депозита с учетом нынешней ключевой ставки составит 5–5,5 процента, облигаций федерального займа — на 1–2 процента выше, чем по депозитам, коммерческих облигаций — до 10 процентов, более рисковых из них — чуть выше, а акций компаний российского рынка — 15–17 процентов, — объяснил финансовый аналитик.

Однако даже если предлагают такую доходность и ее гарантируют, то это тоже повод задуматься, отмечает Макаров. Потому что на фондовом рынке — американском или российском — никто не говорит, что вы обязательно заработаете. В качестве примера можно привести кризис 2008 года, когда акции некоторых компаний падали на 70 процентов, хотя с тех пор многие из них свое падение уже отыграли.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — когда вам предлагают вложить свои деньги. Это реферальная программа, говорит финансист. То есть когда обещают хорошие бонусы за приглашение других участников. Это уже признак того, что компания фактически не зарабатывает деньги сама, а живет за счет тех, кто принес туда деньги раньше.

Третий момент, по словам Макарова, завышенные, нереалистичные ожидания, формируемые от участия в пирамиде. Кроме того, в современном мире ко всем этим основным факторам, о которых многое уже неоднократно говорилось, добавляются еще и операции с виртуальной валютой.

Многие современные пирамиды, поясняет эксперт, придумывают свои внутренние платежные единицы — токены, криптовалюты, — которые никакой ценности вне этих платформ не представляют.

Специалист предупреждает, что вложение в конторы с указанными выше признаками — большая лотерея. Однако немало людей осознанно решают в нее сыграть, рассчитывая что-то успеть заработать и быстро вывести свои деньги. К сожалению, это далеко не всегда получается.

Да, вложения в акции и биржевые фонды — тоже рискованное занятие, подытоживает Макаров. Но, в отличие от финансовых пирамид, фондовый рынок — более понятная история, в которой, несмотря на отсутствие гарантий, можно рассчитывать на какую-то реальную доходность. В нем больше преобладают вопросы выбора стратегии, расчета рисков и математики, заключил эксперт.