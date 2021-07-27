«Какая-то сила!»: китайцы оценили парад ВМФ России

Фото: Администрация президента РФ

Пользователи китайского сайта «Гуанча» поделились своими впечатлениями от парада в честь Дня Военно-морского флота России, который состоялся в Санкт-Петербурге 25 июля.

Значительное число комментаторов восхитились российскими кораблями и признались, что китайские единицы военно-морской техники могли бы потеряться на фоне таких «гигантов».

— Любой крупный надводный корабль — это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи, — выразил свое мнение один из пользователей ресурса.

Другой комментатор отметил, что 124-метровое судно выглядит так, будто его длина составляет 421 метр.

Некоторые пользователи сравнили российские корабли с китайскими и пришли к выводу, что КНР почти удалось достичь уровня российской военной подготовки.

Ряд других жителей Китая выразили сожаление, что на параде не были представлены корабли Поднебесной. Некоторые онлайн-зрители парада поддержали эту мысль и отметили, что китайским кораблям пришлось бы очень долго плыть до места проведения парада.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге на земле и в воздухе. В нем примут участие порядка четырех тысяч военнослужащих, 54 корабля, подводные лодки, суда и катера, а также порядка 50 самолетов и вертолетов. Праздник завершится артиллерийским салютом, который произведут в честь 325-летия создания Российского флота, а также пятого главного военно-морского парада. Залпы в этом году осуществят из города-крепости Кронштадта.