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Парки и скверы закроют для посетителей в День ВМФ в Кронштадте

Елена Фролова

Общество
Парки и скверы закроют для посетителей в День ВМФ в Кронштадте
Фото: Pixabay

Последние приготовления к Главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ ведутся в Санкт-Петербурге на земле и в воздухе. Праздник, который состоится 25 июля, завершится салютом.

Артиллерийский салют произведут в честь 325-летия создания Российского флота, а также пятого Главного военно-морского парада. Залпы в этом году осуществят из города-крепости Кронштадт.

Дивизион Михайловской артиллерийской академии будет заниматься салютом с причальной стенки восточной Усть-Рогатки средней гавани Кронштадта. Установки для запуска фейерверков расположат на южной оградительной стенке Средней гавани города-крепости. Начало салюта запланировано на 22:00.

Вместе с тем увидеть салют с лучших обзорных мест в городе не удастся. Как сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, парки и скверы в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией будут закрыты, отмечают «Невские новости».

В Главном военно-морском параде примут участие порядка четырех тысяч военнослужащих, 54 корабля, подводные лодки, суда и катера, а также порядка 50 самолетов и вертолетов.

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