Россияне завоевали бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио

Фото: РИА Новости

Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзовую награду летних Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Эта медаль стала 16-й в копилке России на текущих Играх в Токио.

Выстрелы отечественных спортсменов оказались точнее, чем у представителей южнокорейской сборной. Встреча завершилась с результатом 17:9.

На данный момент в активе у России есть пять золотых наград, семь серебряных и четыре бронзовые.

До этого «ВМ» писала, что российская шпажистка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Виолетта Колобова объявила, что завершит спортивную карьеру на неопределенный срок после летних Олимпийских игр в Токио. По словам спортсменки, прощаться со спортом она не хочет. Она добавила, что чувствует в себе силы бороться, однако утратила былые навыки быстрого фехтования. По словам чемпионки, она стала замечать, что допускает на своих выступлениях много промахов, и отмечать наличие брака в технике.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.