Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне завоевали бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Россияне завоевали бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА Новости

Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзовую награду летних Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Эта медаль стала 16-й в копилке России на текущих Играх в Токио.

Выстрелы отечественных спортсменов оказались точнее, чем у представителей южнокорейской сборной. Встреча завершилась с результатом 17:9.

На данный момент в активе у России есть пять золотых наград, семь серебряных и четыре бронзовые.

До этого «ВМ» писала, что российская шпажистка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Виолетта Колобова объявила, что завершит спортивную карьеру на неопределенный срок после летних Олимпийских игр в Токио. По словам спортсменки, прощаться со спортом она не хочет. Она добавила, что чувствует в себе силы бороться, однако утратила былые навыки быстрого фехтования. По словам чемпионки, она стала замечать, что допускает на своих выступлениях много промахов, и отмечать наличие брака в технике.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Читайте также:
Россия«бронзовая» медальСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте