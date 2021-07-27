Российская шпажистка Колобова закончит спортивную карьеру после ОИ в Токио

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Российская шпажистка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Виолетта Колобова объявила, что завершит спортивную карьеру на неопределенный срок после летних Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно во вторник, 27 июля.

— Что дальше? Дальше — отдыхать, домой, к себе. Я в любом случае возьму паузу. Сколько она продлится, сейчас сказать не могу, не знаю, не буду загадывать, — цитирует спортсменку РИА Новости.

Шпажистка отметила, что прощаться со спортом она не хочет. Она добавила, что чувствует в себе силы бороться, однако утратила былые навыки быстрого фехтования. По словам чемпионки, она стала замечать, что допускает на своих выступлениях много промахов, и отмечать наличие брака в технике.

Кроме того, россиянка добавила, что переоценила свои возможности. Она пришла в хорошую спортивную форму после рождения сына, однако ей не хватило практики соревнований.

Спортсменка заключила, что к нынешним летним Олимпийским играм она подошла не в лучшей форме.

Фехтовальщица вернулась в российскую сборную после рождения сына в марте 2021 года.

До этого «ВМ» писала, что российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».