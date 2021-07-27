Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российская шпажистка Колобова закончит спортивную карьеру после ОИ в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская шпажистка Колобова закончит спортивную карьеру после ОИ в Токио
Фото: Unsplash

Российская шпажистка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Виолетта Колобова объявила, что завершит спортивную карьеру на неопределенный срок после летних Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно во вторник, 27 июля.

— Что дальше? Дальше — отдыхать, домой, к себе. Я в любом случае возьму паузу. Сколько она продлится, сейчас сказать не могу, не знаю, не буду загадывать, — цитирует спортсменку РИА Новости.

Шпажистка отметила, что прощаться со спортом она не хочет. Она добавила, что чувствует в себе силы бороться, однако утратила былые навыки быстрого фехтования. По словам чемпионки, она стала замечать, что допускает на своих выступлениях много промахов, и отмечать наличие брака в технике.

Кроме того, россиянка добавила, что переоценила свои возможности. Она пришла в хорошую спортивную форму после рождения сына, однако ей не хватило практики соревнований.

Спортсменка заключила, что к нынешним летним Олимпийским играм она подошла не в лучшей форме.

Фехтовальщица вернулась в российскую сборную после рождения сына в марте 2021 года.

До этого «ВМ» писала, что российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».

Читайте также:
карьерасоревнованияфехтование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте