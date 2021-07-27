Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Черноусов и Бацарашкина в финале уступили спортсменам из Китая Цзян Жаньсинь и Пану Вэйю со счетом 14:16.

В программу Олимпийских игр впервые включили соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Теперь у российской сборной пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Россия занимает четвертое место в медальном зачете Игр.

Бацарашкина также стала победительницей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Во вторник, 27 июля, российский спортсмен Евгений Рылов впервые за 25 лет принес сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио.