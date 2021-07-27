Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
Фото: Twitter / Olympic Russia

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Черноусов и Бацарашкина в финале уступили спортсменам из Китая Цзян Жаньсинь и Пану Вэйю со счетом 14:16.

В программу Олимпийских игр впервые включили соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Теперь у российской сборной пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Россия занимает четвертое место в медальном зачете Игр.

Бацарашкина также стала победительницей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Во вторник, 27 июля, российский спортсмен Евгений Рылов впервые за 25 лет принес сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио.

Читайте также:
Олимпийские игрысеребрострельба
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте