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Пловец Евгений Рылов завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Пловец Евгений Рылов завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Фото: instagram.com/evgen.rylov2396/

Российский спортсмен Евгений Рылов впервые за 25 лет принес сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио.

Рылов проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив рекорд Европы.

Серебряную медаль завоевал стал другой россиянин Климент Колесников (52,00), бронзовая награда досталась пловцу из США Райану Мерфи (52,19).

Опубликовано видео победы российских гимнастов на Олимпиаде в Токио. В состав команды вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Золотые награды удалось завоевать по итогам шести снарядов.

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