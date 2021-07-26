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Мужчины плачут: опубликовано видео победы российских гимнастов на Олимпиаде в Токио

Анна Михалюк

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Мужчины плачут: опубликовано видео победы российских гимнастов на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА Новости

Мужская сборная России стала обладателем золотых медалей в командном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Соревнования завершились сегодня, 26 июля.

В состав команды вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Золотые награды удалось завоевать по итогам шести снарядов. Россияне набрали 262,500 очка. Серебряные награды оказались у японцев с 262,397 очка, а бронзовые — у китайцев, они набрали 261,894 очка.

Разрыв между россиянами и японцами был минимальный, команды шли ноздря к ноздре, и атмосфера на стадионе накалилась до предела. Российские спортсмены, узнав о победе, не стали скрывать свои эмоции: парни поздравляли друг друга с победой, плакали и радовались.

Комментатор отметила, что вместе со спортсменами плачут и зрители, потому что радость за команду невозможно удерживать внутри. Последний раз российские гимнасты завоевывали золото Олимпийских игр в командном многоборье на играх в1996 году в Атланте.

Напомним, что кроме гимнастов золотые медали завоевали сегодня тхэквондист Максим Храмцов и российская рапиристка София Позднякова.

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