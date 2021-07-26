Храмцов завоевал золото на Олимпиаде впервые в истории российского тхэквондо

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Тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов. Финал турнира прошел в понедельник, 26 июля.

Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Он добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

Золото Храмцова стало четвертым для российской сборной на Олимпиаде.

До этого российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье. Также российская рапиристка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.