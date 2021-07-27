Астрологи рассказали, чего ждать каждому знаку зодиака во второй половине года
Первая половина 2021 года уже пройдена. Она была достаточно яркой, но второе полугодие для всех знаков зодиака, по словам астрологов, будет не менее интересным.
Овен
В первой половине 2021 года Овны столкнулись с проблемами в финансовой сфере, но теперь они обретут удачу. Однако разговоры о повышении зарплаты не следует начинать раньше осени. Конец лета — как раз подходящее время, чтобы сделать серьезные вложения. Но выбирать объект покупки нужно внимательно, так как это приобретение будет играть не последнюю роль в бижайшем будущем.
Телец
Представителей этого знака зодиакальной дюжины будет ждать насыщенное событиями полугодие. В романтических делах Тельцов ждет большое препятствие, которое нужно будет преодолеть, а в работе грядут большие сюрпризы — повышение или старт своего дела. До конца года Тельцы смогут успешно преодолеть все преграды, главное, положиться на себя.
Близнецы
Астрологи советуют Близнецам беречь силы и распределять все задачи. Иногда стоит на все смотреть расслабленно. Оставшиеся силы следует потратить на романтические отношения. В скором времени у Близнецов появится человек, который сделает их счастливыми.
Рак
Во второй половине 2021 года финансовые проблемы обойдут Раков стороной. Однако при этом они могут столкнуться со сложностями в отношениях с окружающим. Следует запасаться терпением и находить утешение в творчестве. Если произойдет ссора с партнером, необходимо помнить, что романтические отношения наладятся с начала зимы.
Лев
Осенью Львов ждет знакомство с людьми, которые останутся в их жизни надолго. Однако о старых друзьях забывать не стоит, им может понадобиться помощь. В работе ожидается стабильность и возможность поехать в отпуск.
Дева
Девам нужно отвлечься от работы и перелючиться на творчество. Только при данном раскладе Раки смгут избежать внутреннего кризиса. Не важно, чем представители этого знака будут заниматься, главное — хобби должно их радовать.
Весы
Если человек еще одинок, то звезды обещают ему встречу с будущим партнером. Осенью и зимой Весы будут уделять много времени семье, из-за чего возникнут переломные моменты в работе. Однако к декабрю все препятствия уже получится преодолеть.
Скорпион
Второе полугодие будет счастливым, и в нем может случиться ответственное событие. Также в жизнь может вернутся человек, который ранее исчез с горизонта. Если Скорпионы на этот момент будут одиноки, то звезды рекомендуют рассмотреть им этот вариант.
Стрелец
Для Стрельцов наступает идеальное время для освоения азов новой профессии. К концу года нужно быть осторожным с финансами. В личной жизни могут быть сложности в октябре. А к Новому году астрологи советуют задуматься о праздничном путешествии.
Козерог
Вторая половина 2021 года будет продуктивной. Козерогам в это время необходимо не упустить возможность карьерного роста. Не нужно стесняться, можно с уверенностью делать первый шаг для знакомства.
Водолей
Для Водолеев заготовлены большие сюрпризы во второй половине 2021 года. Начиная от переезда в другой город или встречи с любовью всей жизни, заканчивая рождением ребенка,и браком.
Рыбы
Астрологи советуют Рыбам завершить токсичные отношения и закончить общение с ненастоящими друзьями. Эксперты считают, что звезлы расположились удачно для того, чтобы представители этого знака зодиаков перешли на новый уровень. Рыбам необходимо проявить волевые усилия, сообщает Пятый канал.