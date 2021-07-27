Астрологи рассказали, чего ждать каждому знаку зодиака во второй половине года

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Первая половина 2021 года уже пройдена. Она была достаточно яркой, но второе полугодие для всех знаков зодиака, по словам астрологов, будет не менее интересным.

Овен

В первой половине 2021 года Овны столкнулись с проблемами в финансовой сфере, но теперь они обретут удачу. Однако разговоры о повышении зарплаты не следует начинать раньше осени. Конец лета — как раз подходящее время, чтобы сделать серьезные вложения. Но выбирать объект покупки нужно внимательно, так как это приобретение будет играть не последнюю роль в бижайшем будущем.

Телец

Представителей этого знака зодиакальной дюжины будет ждать насыщенное событиями полугодие. В романтических делах Тельцов ждет большое препятствие, которое нужно будет преодолеть, а в работе грядут большие сюрпризы — повышение или старт своего дела. До конца года Тельцы смогут успешно преодолеть все преграды, главное, положиться на себя.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам беречь силы и распределять все задачи. Иногда стоит на все смотреть расслабленно. Оставшиеся силы следует потратить на романтические отношения. В скором времени у Близнецов появится человек, который сделает их счастливыми.

Рак

Во второй половине 2021 года финансовые проблемы обойдут Раков стороной. Однако при этом они могут столкнуться со сложностями в отношениях с окружающим. Следует запасаться терпением и находить утешение в творчестве. Если произойдет ссора с партнером, необходимо помнить, что романтические отношения наладятся с начала зимы.

Лев

Осенью Львов ждет знакомство с людьми, которые останутся в их жизни надолго. Однако о старых друзьях забывать не стоит, им может понадобиться помощь. В работе ожидается стабильность и возможность поехать в отпуск.

Дева

Девам нужно отвлечься от работы и перелючиться на творчество. Только при данном раскладе Раки смгут избежать внутреннего кризиса. Не важно, чем представители этого знака будут заниматься, главное — хобби должно их радовать.

Весы

Если человек еще одинок, то звезды обещают ему встречу с будущим партнером. Осенью и зимой Весы будут уделять много времени семье, из-за чего возникнут переломные моменты в работе. Однако к декабрю все препятствия уже получится преодолеть.

Скорпион

Второе полугодие будет счастливым, и в нем может случиться ответственное событие. Также в жизнь может вернутся человек, который ранее исчез с горизонта. Если Скорпионы на этот момент будут одиноки, то звезды рекомендуют рассмотреть им этот вариант.

Стрелец

Для Стрельцов наступает идеальное время для освоения азов новой профессии. К концу года нужно быть осторожным с финансами. В личной жизни могут быть сложности в октябре. А к Новому году астрологи советуют задуматься о праздничном путешествии.

Козерог

Вторая половина 2021 года будет продуктивной. Козерогам в это время необходимо не упустить возможность карьерного роста. Не нужно стесняться, можно с уверенностью делать первый шаг для знакомства.

Водолей

Для Водолеев заготовлены большие сюрпризы во второй половине 2021 года. Начиная от переезда в другой город или встречи с любовью всей жизни, заканчивая рождением ребенка,и браком.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам завершить токсичные отношения и закончить общение с ненастоящими друзьями. Эксперты считают, что звезлы расположились удачно для того, чтобы представители этого знака зодиаков перешли на новый уровень. Рыбам необходимо проявить волевые усилия, сообщает Пятый канал.