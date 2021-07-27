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Андрей Бочкарев: Южная рокада выйдет на МКАД по улице Верхние Поля

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Южная рокада выйдет на МКАД по улице Верхние Поля
Фото: Пресс-служба МУФ
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Южная рокада должна соединиться с МКАД к концу 2023 года. Об этом во вторник, 27 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы планируем Южную рокаду вывести на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года, — сказал он.

По словам заммэра, в настоящее время специалисты активно занимаются реконструкцией развязки на пересечении кольцевой автомобильной дороги с улицей Верхние Поля.

Реконструкционные работы от улицы Марьинский парк до МКАД к настоящему моменту завершены более чем на четверть.

На участке улицы предстоит также реконструировать 3,2 километра дорог. В настоящее время ремонтники занимаются там перекладкой инженерных сетей и выполняют строительство пешеходного перехода в районе улицы Марьинский парк, дом 15/51. В этом районе также монтируется необходимое оборудование.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь отметил, что специалисты продолжают строить теплосети, благоустраивать территорию, высаживать деревья и монтировать наружное освещение.

Кроме того, на фоне проекта Южной рокады монтажники занимаются работами на участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. Также продолжается реконструкция улицы Донецкая на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной и ремонтные работы на МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе.

26 июля Андрей Бочкарев рассказал, что на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы специалисты возведут развязку с Волгоградским проспектом, которая будет состоять из пяти эстакад. Из 44 запланированных опор к настоящему моменту специалисты возвели уже 37 единиц. Кроме того, в рамках строительства уже было смонтировано 516 тонн металлических конструкций пролетных строений.

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