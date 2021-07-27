Сорок новых трамваев пустят по маршрутам столицы на три месяца раньше срока

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Краснопресненское депо на три месяца раньше установленного срока поставили 40 новых низкопольных трамваев от ПК «Транспортные системы». Они будут курсировать по маршрутам столицы. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Мы получили 40 новых вагонов с опережением графика и выводим их на маршруты почти на три месяца раньше, чем планировали. Это комфортный и современный транспорт, который меняет устаревшие трамваи на севере и северо-западе Москвы. Новые вагоны полностью низкопольные и удобны для входа и выхода всем пассажирам, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего за год планируется поставить более 100 новых трамваев.

Отмечается, что все новые трамваи уже поставили в депо. В понедельник вечером прибыл последний из них.

Это трамваи нового поколения — в них установлены системы климат-контроля, разъемы для зарядки гаджетов USB и TYPE-С. Также они адаптированы и для перевозки маломобильных пассажиров, передает агентство городских новостей «Москва».

В июне сообщалось, что до конца 2022 года в Москве появится 204 новых трамвая. Все они будут удобными, современными и приспособленными для маломобильных пассажиров.