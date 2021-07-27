«Сложно смотреть в глаза»: Самбурская поразила фанатов глубоким декольте

Настасья Самбурская / Фото: instagram.com/samburskaya/

Актриса Настасья Самбурская показала подписчикам на странице в соцсети Instagram свой новый наряд для прогулок. На этот раз актриса выбрала эффектный топ с открытым декольте и джинсы.

Артистка призналась, что вместе со своим другом будет делать пранки.

Фолловеры обратили внимание на откровенный топ Самбурской и оставили множество комплиментов под фото.

«Анастасия, сложно смотреть вам в глаза»; «Лук просто мощный!»; «Просто пушка»; «Прическа у вас на фото — огонь!»; «Какая вы красивая здесь. В принципе, как всегда, но здесь еще и фото очень удачное»; «Очень классно выглядите»; «Любимая блузка подписчиков»; «На стиле», — написали они.

Недавно Самбурская опубликовала в своем Instagram-аккаунте подборку фотографий, где она позирует в парике. Знаменитость призналась, что 18 лет назад училась на парикмахера. С тех пор, по ее словам, она любит экспериментировать с цветом и длиной волос.