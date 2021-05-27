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«Русалка»: Самбурская показала фото в парике
Самбурская

«Русалка»: Самбурская показала фото в парике

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Настасья Самбурская выложила в своем Instagram-аккаунте подборку фотографий, где она позирует в парике с длинными темными волосами.

Знаменитость призналась, что 18 лет назад училась на парикмахера. С тех пор она любит экспериментировать с цветом и длиной волос.

— Парики вообще прекрасная вещь, скажу я вам! Каждый день можно быть разной, — подписала Самбурская серию снимков, которые разместила в своем Instagram-аккаунте. На фотографиях актриса предстала перед подписчиками с роскошной каштановой шевелюрой.

Поклонники поддержали эксперимент актрисы.

«Шикарный образ»; «Как красиво Вам!»; «Как анимешка из Японии»; «Русалка»; «Просто огонь», — написали они в комментариях, отметив, что с такой прической актриса выглядит моложе своих лет.

Ранее Самбурская рассказала подписчикам о своем новом увлечении — катании на облегченной версии мотоцикла.

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Настасья Самбурскаядлинные волосыфото
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