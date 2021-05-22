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«Очень опасный вид транспорта»: Самбурская показала свое новое хобби
Фото: instagram.com/samburskaya

«Очень опасный вид транспорта»: Самбурская показала свое новое хобби

Полина Долганова

Звезды

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам о своем новом увлечении.

Звезда выложила на своей странице в Instagram фотографию на маленьком мотоцикле.

— Облегченная версия мотоцикла, на лето, у меня уже было восемь занятий! — подписала снимок Самбурская.

Она также отметила, что до получения прав ей осталось посетить еще 5–6 занятий.

Подписчики оценили увлечение актрисы: «Отличный вид транспорта»; «Ух, какая ярая мотоциклистка!»; «У вас все получится, вперед».

Ранее Настасья Самбурская показала, как протекает ремонт в ее новой квартире.

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звезда#мотоциклНастасья Самбурская
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