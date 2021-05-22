Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой в третий раз

Фото: Аккаунт Виктории Райдос в Facebook

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

— Ты с нами. Отныне и навсегда. Мы ждали тебя, ты знаешь? — подписала снимок экстрасенс.

Подписчики поспешили поздравить Райдос с таким радостным событием.

«Дай бог вам здоровья и всей вашей семье»; «Расти здоровым и крепким»; «Поздравляю вашу большую семью», — написали поклонники.

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