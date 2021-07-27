Вакцинация станет обязательной для некоторых жителей Волгоградской области

Монумент «Родина-мать» в Волгограде

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области. Информация следует из постановления главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, распространенного 27 июля.

По данным Роспотребнадзора, в последние пять недель в Волгоградской области наблюдается прирост количества заболевших COVID-19.

Так, привиться должны будут работники сферы торговли, питания, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и соцзащиты населения, а также сотрудники, занятые в сфере услуг (парикмахерские и салоны красоты).

Кроме того, в список групп граждан, на которые распространяется постановление главврача региона, вошли сотрудники санаторно-курортной отрасли, работники туристической сферы, доставщики еды и другие.

Сделать прививку от COVID-19 должны все совершеннолетние студенты и работники администраций.

Так, согласно постановлению, первой дозой вакцины необходимо привиться к 30 августа, а второй — к 30 сентября, передает РИА Новости.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».