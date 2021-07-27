Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вакцинация станет обязательной для некоторых жителей Волгоградской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вакцинация станет обязательной для некоторых жителей Волгоградской области
Монумент «Родина-мать» в Волгограде

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан вводится в Волгоградской области. Информация следует из постановления главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, распространенного 27 июля.

По данным Роспотребнадзора, в последние пять недель в Волгоградской области наблюдается прирост количества заболевших COVID-19.

Так, привиться должны будут работники сферы торговли, питания, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и соцзащиты населения, а также сотрудники, занятые в сфере услуг (парикмахерские и салоны красоты).

Кроме того, в список групп граждан, на которые распространяется постановление главврача региона, вошли сотрудники санаторно-курортной отрасли, работники туристической сферы, доставщики еды и другие.

Сделать прививку от COVID-19 должны все совершеннолетние студенты и работники администраций.

Так, согласно постановлению, первой дозой вакцины необходимо привиться к 30 августа, а второй — к 30 сентября, передает РИА Новости.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

Читайте также:
Волгоградобязанностипрививка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте