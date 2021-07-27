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На случай Армагеддона: зачем в России строить новые самолёты «Судного дня»

Анна Михалюк

Общество
На случай Армагеддона: зачем в России строить новые самолёты «Судного дня»
Самолет судного дня

Самолеты «Судного дня» стали производить в России на случай ядерной войны: сейчас есть два самолета на базе ИЛ-96-400 М. Радиокомплекс самолета поможет доводить приказы войскам в радиусе 6000 км. Самолет сможет связываться со стратегической авиацией, подвижными и шахтных установками, подводными лодками. Такие самолёты существовали и раньше, однако сейчас появились новые модели. Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке рассказал в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, зачем нужна такая спецтехника.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

В России создают самолеты «Судного дня» на случай ядерной войны

— Ядерная война – это армагеддон, и для того, чтобы его не было, мы создаем ракетные войска стратегического назначения. Это нужно для сдерживания возможного агрессора. Мы не собираемся ни на кого нападать, но если будут нападать на нас, мы нанесём встречно-ответный ядерный удар. Для этого мы создаём командные пункты. Сейчас приходит новая техника, аппаратура, и нужно создавать новые самолеты. Это нужно «на всякий пожарный случай», - считает эксперт.

ранее сообщалось, что новые самолеты придут на замену уже имеющимся Ил-80, которые создавали на базе пассажирских Ил-86.

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