Самолеты «Судного дня» начали создавать в России

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Cоздание самолета управления войсками на случай ядерной войны на базе Ил-96-400М началось в Воронеже. Об этом сообщил в понедельник, 26 июля, источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российские Воздушно-космические силы получат два таких самолета «Судного дня», один из них уже находится в производстве. В перспективе возможен заказ третьего воздушного пункта управления.

Уточняется, что проект носит название «Звено-3С». Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров. Во время полета борт сопровождается истребителями, еще он имеет возможность дозаправки в воздухе.

Новые самолеты придут на замену имеющимся Ил-80, которые были созданы на базе пассажирских Ил-86. По сравнению с предшественником, их дальность полета увеличится вдвое, передает РИА Новости.

Такие борты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

Эксперт рассказал о создании сверхзвукового гражданского самолета. Для нового легкого самолета малых воздушных линий разработаны основные требования. Например, среди них уменьшение уровня эксплуатационных расходов — низкие цена приобретения и стоимость содержания, а также рост интенсивности эксплуатации, снижение ограничений по полетам в сложных метеоусловиях и многое другое.