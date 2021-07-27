Врач-диетолог разъяснил, в чем заключается опасность употребления ранних арбузов

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Какие риски может нести в себе употребление ранних арбузов, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

— Важно, чтобы люди понимали, что чем позже они покупают арбуз, тем лучше. То есть самое лучшее время это примерно вторая половина августа и сентябрь. В этот период они вызревают на территории России без применения всяких химикатов и пестицидов, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что покупатель может наткнуться на плод, который был выращен в теплицах или на натуральных удобрениях.

— Минус этого заключается в том, что арбуз не успел дозреть, накопить витаминов. В целом это не критично. При этом есть и второй вариант – ягода, выращенная на химических удобрениях. И тут в организм вместе с арбузом будут попадать все эти химкомпоненты, — подчеркнул Евгений Арзамасцев.

Как подчеркнул диетолог, купить такие плоды можно и в сезон, но в конце июля – начале августа риски наткнуться на плохой арбуз гораздо выше. По мнению эксперта, употреблять такие продукты опасно, потому что можно заработать пищевую аллергию или отравление, отмечает «Москва 24».