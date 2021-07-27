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В России выявили 23 032 новых случая коронавируса за последние сутки

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 23 032 новых случая коронавируса за последние сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 23 032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Почти 9,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 23 032 новых случая коронавируса за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день было также зафиксировано 779 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 за день в стране полностью поправились 20 116 граждан.

В России выявили 23 032 новых случая коронавируса за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 2623 пациента с коронавирусом.

До этого сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация. Чтобы привить 70 процентов жителей Земли, потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.

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