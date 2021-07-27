Движение ограничат на нескольких улицах Москвы из-за дорожных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Русаковская набережная, вл1 Карта всех событий

В некоторых районах столицы ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.

С 28 июля по 30 сентября в Попове проезде ограничат движение на участке возле владения 1 на Русаковской набережной. Число полос для проезда сохранится, ликвидируются парковочные места. Связано это со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На участке Таллинской улицы от дома №2 до дома №22 на улице Маршала Котукова ограничат движение в ночные часы с 31 июля по 15 октября. Перекроется одна полоса из-за дорожных работ.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Из-за проведения инженерных работ ограничат движение возле дома №25 на Большой Спасской улице. Оно будет ограничено по одной полосе.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на нескольких участках 1-й Кабельной улицы ограничат из-за дорожных работ. Проехать по одной полосе на них можно будет с 1 августа по 30 ноября.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 1 по 20 августа ограничат движение в каждом направлении по одной полосе и на Минской улице. Будут производиться дорожные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Недавно сообщалось, что движение транспорта на юго-востоке Москвы временно ограничат с 20 июля. На участках Окской улицы будут производиться инженерные работы. Ограничения продлятся до 20 августа.