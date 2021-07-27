Зональный процесс: Вильфанд оценил опасность надвигающихся на Москву циклона и дождей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 28 июля в столичном регионе будут наблюдаться изменения циркуляции воздуха. Это принесет дождливую погоду и грозы. О том, будут ли они стихийными, «ВМ» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В понедельник, вторник и первую половину среды погоду определяет антициклон. Дальше начнется изменение циркуляции, переход к так называемому зональному процессу — перемещению воздушных масс с запада на восток. И погода уже будет более облачной. В среду во второй половине дня по области и в некоторых районах Москвы ожидается небольшой дождь, местами даже умеренный. И в ночь на четверг будет дождливая погода — с кратковременными осадками до умеренных. Значительных усилений ветра пока не видно — до 11 метров в секунду, — уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, 29 июля в первой половине дня также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. При этом температура воздуха ожидается достаточно комфортной, пояснил собеседник «ВМ». В среду днем прогнозируют плюс 26–28 градусов, в четверг — 25–27 градусов.

Ожидается, что в среду столицу накроет циклон «Дирк», который виноват в затоплении Европы. Также синоптики спрогнозировали сильный ливень в ночь на четверг и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.