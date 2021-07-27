Новое производство макаронных изделий появится в Москве

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Москва выделила без торгов столичному мелькомбинату земельный участок на севере города. Его площадь составляет 0,5 гектара, и на нем будет создано новое производство макаронных изделий. Данный участок отдан в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил во вторник, 27 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новая фабрика по производству макаронных изделий общей площадью около 8,5 тысячи квадратных метров появится в Хорошевском районе Москвы. Проект планируется реализовать до конца 2025 года, АО «Мелькомбинат № 3» собирается инвестировать в него 1,5 миллиарда рублей. На производстве будет создано порядка 75 рабочих мест, — рассказал он.

В 2021 году властями города уже принято 10 решений о предоставлении земли без торгов в рамках реализации МаИП. В производства по ним инвестируют свыше 7 миллиардов рублей.

— В 2021 году город уже выделил свыше 10 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс, — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, это позволит создать в столице больше 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Недавно сообщалось, что новое производство пищевых ингредиентов запустят в Подмосковье. Организация будет производить свыше девяти тысяч тонн пищевых ингредиентов за год.