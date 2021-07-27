В Совфеде отреагировали на турецкое предложение заключить сделку по Крыму

Фото: Пресс-служба Совфеда

Момент того, что мировое сообщество признает Крым частью России, приближается. Об этом во вторник, 27 июля, заявил член комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Недавно профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал рассказал, что Турция и РФ могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Россией Турецкой Республики независимым государством.

Комментируя это объявление, Цеков заявил, что соответствующая сделка может ухудшить отношения России с Кипром.

Он также добавил, что соглашение может обсуждаться лишь теоретически. Кроме того, по словам члена Совфеда, Хасан Унал не является официальным лицом, поэтому его высказывания можно расценивать как выражение личного мнения.

— Разумеется, мы слышим эту позицию, но реагировать и отвечать можно только тогда, когда она исходит от официальных лиц Республики, — отметил спикер.

Цеков подчеркнул положительную сторону того факта, что подобные обсуждения в принципе возникли, потому что признание Крыма частью России является положительным для РФ вариантом развития событий.

Он уточнил, что признание Крыма не может случиться моментально, отношение к этому вопросу будет меняться постепенно. Пока что, по словам собеседника «Ленты.ру», мир не готов принять тот факт, что международное право закрепляет и права людей на самоопределение.

Так или иначе, сделка по Крыму может принести России и ряд потерь, поэтому решения по данной теме необходимо принимать вдумчиво.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».