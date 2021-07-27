«Без виз и ограничений»: названы страны, в которые можно полететь на отдых в августе

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с разными зарубежными странами, въехать в которые можно в том числе и в целях туризма. Однако только некоторые страны принимают туристов по доковидным правилам. «ВМ» составила список стран, в которые можно отправиться в путешествие в августе.

Абхазия — самое доступное из всех направлений. Однако в республику нет прямых авиарейсов. При этом с ней у России сухопутная граница. Поэтому добираться придется сначала до Адлера, а оттуда на автотранспорте до пограничного пункта «Псоу». Это единственная страна, где тест на коронавирус не нужен как при въезде, так и при возвращении для всех категорий граждан.

В 2021 году у жителей России впервые за долгое время появилась возможность напрямую попасть в одну из самых неизведанных стран мира. Албания принимает всех без каких-либо ограничений. Однако если у человека обнаружится температура выше 37,5 градуса, то в страну не пустят. Добираться в Албанию стало проще. Прямые чартерные рейсы летают из Москвы до Тираны по средам и воскресеньям.

Северная Македония и Черногория также готовы принять российских граждан без каких-либо ограничений. В первую страну есть прямые рейсы. Для въезда в Северную Македонию никаких тестов сдавать не требуется. Долететь до столицы страны Скопье можно прямым рейсом из Москвы. Одна из российских авиакомпаний летает туда раз в неделю — по пятницам.

Из ограничений в Черногории действует только масочный режим в закрытых помещениях, а работа ресторанов ограничена до 00:00. Несмотря на то, что авиасообщение со страной не возобновлено, добраться туда все-таки можно. Самый выгодный вариант — перелет до Скопье или Тираны, а дальше — автотранспортом через границы.

Из дальних направлений на прежних условиях россиян готовы принимать Доминиканская Республика и Мексика. Тестов и прививок ни в той, ни в другой стране от россиян не требуют. Однако прямых рейсов в Доминиканскую Республику нет. А вот с Мексикой ситуация обстоит по-другому. Туда уже летают российские чартеры и даже продаются туры.