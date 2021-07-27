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Александр Мажуга призвал студентов помочь ученым в борьбе с изменением климата

Павел Гриднев

Общество
Александр Мажуга призвал студентов помочь ученым в борьбе с изменением климата
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга заявил, что учащиеся вузов смогут пройти практику в рамках пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов в России.

— Уверен, что это направление заинтересует молодежь, поскольку на полигонах будет организована возможность обучения и прохождения практики, — сообщил журналистам профессор РАН.

Он отметил, что сеть карбоновых полигонов создается для разработки методик, которые помогут измерять опасность экологического следа на определенной территории или в конкретной индустрии. Такие объекты расположены от Сахалина до Калининграда и представляют собой леса, болота, сельскохозяйственные угодья, поскольку ученым нужны расчеты по всем типам экосистем.

Пока объявлено о создании семи пилотных полигонов в Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Калининградской и Сахалинской областях. Также их запустят в Чечне и Краснодарском крае. При каждом будут действовать карбоновые фермы, которые к 2030 году станут частью индустрии по выращиванию лесов, отметил Мажуга.

— Декарбонизация экономики влечет за собой значительные выгоды. Сюда входит рост занятости в высокотехнологичных отраслях, улучшение экологической обстановки, снижение рисков для здоровья, активное участие в мировых рынках «зеленой» продукции и услуг, — сообщил ученый.

Он подчеркнул, что декарбонизация позволит создать комфортные условия для жизни человека, повысить ее качество. Однако для глобализации тренда надо сокращать выбросы парниковых газов и применять технологии их захвата из атмосферы.

— Важно понимать, что решение проблемы декарбонизации в нашей стране возможно только путем активизации научных разработок и трансформации высшего образования. Разработки наших ученых, которые создают новые технологии по широкому перечню отраслей, позволят отечественной экономике оставаться конкурентоспособной, — заключил химик.

студентыРоссийская академия наук (РАН)проблемы изменения климата
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