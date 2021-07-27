Сомнолог рассказала, каким болезням подвержены люди с недосыпом

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Здоровый сон сказывается на иммунитете человека. Секретами правильного сна поделилась кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Софья Черкасова.

По ее мнению, во время сновидений организм человека активизирует иммунитет и процессы восстановления. По этой причине те, у кого наблюдаются проблемы со сном, больше подвержены заболеваниям и тяжелее справляются с различными недугами.

— Во время глубоких стадий сна, например, в третьей происходят главные процессы активизации иммунитета, особенно противовирусной защиты. Сон обеспечивает жизнедеятельность организма, — пояснила сомнолог.

По ее словам, в ночные часы, когда человек расслаблен и набирается сил, в его организме идет восстановление клеток и поврежденных тканей после заболеваний, регулируются различные процессы воспаления. Те, кто не высыпается, более расположены к аутоимунным и аллергическим заболеваниям, уверена эксперт.

Она также добавила, что здоровый сон полезен для сохранения молодости, а вот недосып ускоряет процессы старения.

— При недосыпании активизируется перекисное окисление липидов. Поэтому процессы старения идут быстрее, — добавила Софья Черкасова.

Последствиями нарушения сна становятся также изнашивание организма и большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поэтому сомнолог посоветовала придерживаться трех простых правил. Подстроить режим сна под свои биоритмы. Для этого нужно определиться, к какой группе человек принадлежит: жаворонок, сова или гибридный тип. Потом необходимо понять, сколько времени человеку нужно для сна, чтобы организм мог полностью восстановиться. Далее надо регулярно поддерживать и соблюдать выбранный режим сна, отмечает Nation News.