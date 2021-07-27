Более 200 подростков поучаствуют в профориентационном проекте «PROГЕРОЕВ»

Фото: Пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Второй поток летнего профориентационного проекта «PROГЕРОЕВ» начинает работать 2 августа. В нем задействованы более 200 воспитанников семейных центров Москвы. Проект организован специализированным центром занятости «Моя карьера».

— Проект PROГероев» мы проводим уже в третий раз. За все время в нем поучаствовали 1500 подростков. Целый месяц ребята находятся рядом с лучшими представителями специальностей, связанных с риском, ответственностью и мужеством. Они получают не только новые знания, необходимые коммуникативные и жизненные навыки, но и поддержку от позитивно настроенных взрослых. Это способствует нормальной социализации и помогает определиться с выбором профессии, — сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

К существующим направлениям «Спасатель», «Авиация» и «Полиция» добавится новый, получивший название «Автоспорт».

Первый поток проекта завершился 23 июля. Во время него участники ознакомились с работой кинологической и экспертно-криминалистической службы. Посмотрели, чем занимаются пожарные и аварийно-спасательные службы, а также получили необходимые навыки. Например, научились оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Фото: Пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Кроме того, подростки ознакомились с профессиями авиадиспетчера, пилота и авиаконструктора. Они научились основам самолетовождения и попробовали закрепить их на симуляторе.

Помощь участникам оказывают студенты Московского городского психолого-педагогического университета. Они позволят подросткам лучше адаптироваться в новых условиях.

Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте центра.

Недавно сообщалось, что столичный центр «Моя карьера» предложил подросткам программы летней занятости. Они смогут познакомиться с разными специальностями в 435 государственных и коммерческих организациях, в том числе многофункциональных центрах по работе с населением, молодежных центрах досуга и спорта, районных управах, библиотеках и других