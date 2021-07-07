Столичный центр «Моя карьера» предложил подросткам программы летней занятости

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специализированный центр «Моя карьера» подготовил для жителей столицы программы летней занятости, на которые записались уже более 2,5 тысячи подростков.

— Уже третий год подряд, несмотря ни на что, мы предлагаем летние проекты для подростков из разных семей и ребят из центров содействия семейному воспитанию. Проекты помогают определиться с любимым делом, вдохновиться на новые достижения и выбрать свой жизненный путь, — рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Так, 1 июля на сайте центра «Моя карьера» открылась онлайн-программа «Лето моей карьеры», в которой приняли участие около тысячи молодых людей. Прокачать навыки общения и получить опыт работы в команде они могут на онлайн-вебинарах, посвященных теме ответственности, эмоционального интеллекта и сотрудничества.

Обучение выбранной профессии будет проходить в ближайшие три недели. В списке предложенных специальностей — финансист, фотограф, видеоблогер, программист, социальный аниматор, веб-разработчик, разработчик игр, 3D-дизайнер, комьюнити-менеджер и другие. В рамках обучения подростки смогут получить новые знания, побывать на онлайн-экскурсиях в крупнейших столичных компаниях и даже разработать личные социальные проекты для города.

Кроме того, 5 июля начала работать программа платных стажировок, в которой могут принять участие подопечные московских семейных центров. Проект даст возможность подросткам от 14 до 18 лет получить полезный опыт и практические знания. Они смогут познакомиться с разными специальностями в 435 государственных и коммерческих организациях, в том числе многофункциональных центрах по работе с населением, молодежных центрах досуга и спорта, районных управах, библиотеках и других, сообщает официальный сайт мэра Москвы.