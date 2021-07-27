Музей Тропинина откроет авторскую студию художника

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени 29 июля и 5 августа приглашает жителей и гостей города в авторскую студию художника Владимира Богачева.

Художник проведет мастер-класс по рисованию для взрослых и детей с любым уровнем подготовки. Каждый мастер-класс — это уникальная авторская разработка. Участники студии смогут освоить различные техники и научиться работать с карандашом, пастелью и акварелью.

Кроме того, для посетителей мастер-класса художник проведет авторскую экскурсию, где можно узнать о самых необычных и удивительных способах, которыми пользовались портретисты ХIХ века. Гостям станут доступны секреты, которые помогали мастерам воплотить свой замысел на холсте. А еще авторы произведений оставили потомкам необычные загадки.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник с 5 августа представит выставку «Островная Греция». Посетители увидят живопись, графику и работы декоративно-прикладного искусства. Большая часть картин сделана на одном из греческих островов Гидра. Перед зрителями предстанут работы, выполненные на пленэрах и по впечатлениям от путешествий в Грецию.