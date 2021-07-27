Выставка «Островная Греция» откроется в Сергиево-Посадском музее

Фото: Вечерняя Москва

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник представляет выставку «Островная Греция». Посетители увидят живопись, графику и работы декоративно-прикладного искусства, выполненные московскими художницами.

Большая часть картин сделана на одном из греческих островов Гидра. Перед зрителями предстанут работы, выполненные на пленэрах и по впечатлениям от путешествий в Грецию. В работах мастеров — скалистые пейзажи острова, постройки, улочки, портреты жителей.

Территория Гидры представляет собой природный заповедник. На сравнительно небольшой территории расположены около 300 церквей, 6 монастырей, старинные особняки.

Выставка откроется 5 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Русское географическое общество, в свою очередь, приглашает посетителей в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Здесь открылась выставка «Монастыри России», которая поведает гостям музея о самых удивительных святых местах нашей страны. В экспозиции представлены снимки финалистов и победителей ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».