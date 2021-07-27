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ВОЗ исключила российский штамм коронавируса из списка для отслеживания

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ исключила российский штамм коронавируса из списка для отслеживания
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавирусной инфекции AT.1 из списка для мониторинга. Информация следует из данных на сайте ВОЗ.

Этот варианта коронавируса был обнаружен на территории России в январе 2021 года, однако ВОЗ включила его в список отслеживаемых штаммов только в июне.

Организация отслеживает те варианты COVID-19 с генетическими изменениями, которые, предположительно, могут повлиять на характеристики SARS-CoV-2 и представлять угрозу для всемирного населения в будущем.

К настоящему моменту, по данным организации, в мире насчитывается более 194 миллионов заболевших коронавирусом. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших превышает уже 194,7 миллиона. Наибольшее количество инфицированных фиксируют в настоящее время в США, Индии и на территории Бразилии.

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

В сообщении говорится, что в период с 28 июня по 11 июля индийский штамм был доминирующим в 19 из 28 стран, относительно которых проводили исследования. В ВОЗ считают, что в следующие месяцы штамм «дельта» станет самой распространенной мутацией в мире.

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