ВОЗ исключила российский штамм коронавируса из списка для отслеживания

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавирусной инфекции AT.1 из списка для мониторинга. Информация следует из данных на сайте ВОЗ.

Этот варианта коронавируса был обнаружен на территории России в январе 2021 года, однако ВОЗ включила его в список отслеживаемых штаммов только в июне.

Организация отслеживает те варианты COVID-19 с генетическими изменениями, которые, предположительно, могут повлиять на характеристики SARS-CoV-2 и представлять угрозу для всемирного населения в будущем.

К настоящему моменту, по данным организации, в мире насчитывается более 194 миллионов заболевших коронавирусом. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших превышает уже 194,7 миллиона. Наибольшее количество инфицированных фиксируют в настоящее время в США, Индии и на территории Бразилии.

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

В сообщении говорится, что в период с 28 июня по 11 июля индийский штамм был доминирующим в 19 из 28 стран, относительно которых проводили исследования. В ВОЗ считают, что в следующие месяцы штамм «дельта» станет самой распространенной мутацией в мире.