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В ВОЗ назвали пандемию коронавируса далекой от завершения

Анастасия Волоснова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ назвали пандемию коронавируса далекой от завершения
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении говорится, что в период с 28 июня по 11 июля индийский штамм был доминирующим в 19 из 28 стран, относительно которых проводили исследования. В ВОЗ считают, что в следующие месяцы штамм «дельта» станет самой распространенной мутацией в мире.

Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

— Мы далеки от окончания пандемии. К сожалению, во многих странах нашего региона мы видим значительный рост случаев, связанных с распространением штамма «дельта», — отметил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, в настоящее время миллионы людей в мире остаются непривитыми, несмотря на все усилия стран по вакцинации, пишет ТАСС.

Накануне Китай счел формулировки ВОЗ о плане второй фазы исследований происхождения COVID-19 неуважительными по отношению к научному труду. Пекин не планирует следовать заявленному организацией алгоритму действий.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новые вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Сообщалось также, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

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