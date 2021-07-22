Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения коронавируса

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Китай счел формулировки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о плане второй фазы исследований происхождения COVID-19 неуважительными по отношению к научному труду. Страна не планирует следовать заявленному организацией алгоритму действий. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.

— Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл, — сказал он.

По его словам, Китай поддерживает только те исследования, которые ориентированы на научный подход. Исинь также добавил, что руководство страны выступает против того, чтобы расследование происхождения вируса носило политический характер.

Представитель ведомства подытожил, что вторая фаза исследований должна основываться только на тех результатах, которые были получены в результате первой фазы.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация хочет провести проверку лабораторий в районе возникновения COVID-19 в декабре 2019 года, передает РИА Новости.

ВОЗ предупредила о риске появления более опасного штамма COVID-19. По словам гендиректора организации, чем шире распространение COVID-19, тем выше риск развития новых мутаций, способных причинить еще больший ущерб. Один из таких штаммов потенциально способен «увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало».