Сезон работы бахчевых развалов стартует в Подмосковье с 1 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Свыше 500 бахчевых развалов появится на территории Московской области с 1 августа. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Минсельхозпрода, уточнив, что это на 50 точек больше, чем было в прошлом году.

— Основной спрос на арбузы приходится на конец августа. Востребованность данной ягоды среди покупателей продлится до начала ноября, — пояснил руководитель министерства Сергей Воскресенский.

Он также добавил, что желающие смогут приобрести арбузы и дыни во всех подмосковных муниципалитетах. Большая часть развалов расположится в Солнечногорске, Балашихе и Люберцах. Гражданам также напомнили, что приобретать бахчевые продукты стоит только в санкционированных точках продаж. Помимо этого, запрещено реализовывать эти товары с земли, а также частями либо с надрезами, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо бахчевых развалов, арбузы будут продаваться на рынках, ярмарках, в сетевых и локальных магазинах. Для того чтобы купить спелый и сочный арбуз, следует ориентироваться на звук и хвостик. Если при постукивании по плоду будет слышен глуховатый звук, значит, ягода зрелая. Также нужно посмотреть на хвостик арбуза: у спелого он будет подсушенным и желтого цвета.