Музей Победы бесплатно покажет фильм «Телохранитель жены киллера»

Фото: Музей Победы

Музей Победы 29 июля в рамках киноклуба «Поклонка» приглашает посетителей на бесплатный показ новой комедии «Телохранитель жены киллера».

Перед показом зрителям представит картину и поговорит о фильме и актерах киновед Геннадий Ходос. Режиссер фильма — Патрик Хьюз. Исполнителя главной роли Райана Рейнольдса в августе можно будет увидеть в прокате в новом блокбастере Шона Леви «Главный герой». Предстоящая премьера фильма также войдет в программу киноклуба «Поклонка».

Фильм «Телохранитель жены киллера» продолжил рассказ о Майкле Брайсе, решившем закончить карьеру охранника особо важных персон. Герой Райана Рейнольдса отправляется в отпуск, однако там его находит киллер мирового уровня Дариус Кинкейд, как магнит притягивающий к себе ворох неприятностей, и его супруга Соня. На них теперь охотится преступный синдикат, и желавший остаться от таких дел в стороне Майкл вынужден снова вспомнить все свои навыки и защищать наемного убийцу и его жену.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщает пресс-служба музея.