Чечня вводит обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан вводится на территории Чечни. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора по республике, распространенном во вторник, 27 июля.

Новые правила вводятся в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди тех, кто посещает развлекательные центры, площадки, спортивные мероприятия, рестораны и парки. На долю работающего населения в Чечне приходится 72 процента заболевших за последний месяц. Еще 45 процентов инфицированных являются пенсионерами. На детское население приходится 27 процентов.

— В связи с этим Роспотребнадзором Чечни принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда лиц старше 18 лет, — говорится в сообщении.

Так, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут государственные служащие, работники сферы торговли и услуг, журналисты, сотрудники мест общественного питания, граждане, которые заняты в сфере образования, ЖКХ и туризма.

Согласно статистике, за время пандемии от коронавируса в Чечне умерли десять человек, передает РИА Новости.

Во вторник, 27 июля, обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан вводится и в Волгоградской области.