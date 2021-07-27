Адвокат рассказал, что грозит москвичу за перевозку ребенка на моноколесе

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Мужчине, который ехал на моноколесе в Братееве с ребенком в руках, может грозить штраф. Однако, если он не был родственником ребенка, родителей могут лишить родительских прав, а наказание будет значительно строже. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев.

По словам эксперта, в случае если мужчина — родственник ребенка, ему придется заплатить штраф до 500 рублей.

— В данном случае отец (если это был он, так как мы не можем с уверенностью говорить о родстве мужчины и ребенка) подверг опасности несовершеннолетнего ребенка. Мужчине грозит административная ответственность: штраф от 100 до 500 рублей, — отметил специалист.

Однако, если выяснится, что виновник — не родственник ребенка, наказание будет гораздо строже, отметил адвокат. Если родители оставили ребенка под присмотром человека, который ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, тут можно применить статью 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), предупредил эксперт.

По словам адвоката, в этом случае возможен штраф на сумму до 100 тысяч рублей (или в размере годового дохода), обязательные, принудительные или исправительные работы. Статья также может предусматривать лишение свободы на срок до трех лет, уточнил адвокат.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул: если государственные органы зафиксировали факт оставления ребенка без присмотра, родителей ребенка могут лишить родительских прав.

Видео: РЕН-ТВ

В Москве мужчина на моноколесе проехал по пешеходному переходу с ребенком на руках. Очевидцы отметили, что он двигался очень быстро, а на ребенке не было никакой защиты. В ГИБДД сообщили, что по данному факту инициирована проверка.