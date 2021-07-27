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Отец на моноколесе переехал проезжую часть с ребенком на руках в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Отец на моноколесе переехал проезжую часть с ребенком на руках в Москве
Фото: unsplash
Россия, Москва, Братеевский мост Карта всех событий

В Москве отец на моноколесе переехал проезжую часть с ребенком на руках. По словам очевидцев, мужчина ехал быстро и без остановок.

Очевидцы записали видео. На кадрах видно, как мужчина, держа малыша на руках, едет по пешеходному переходу. При этом на ребенке нет никакой защиты.

Видео: РЕН-ТВ

Инцидент произошел на пересечении Борисовских прудов и Братеевского моста, сообщает РЕН ТВ.

Позже в ГИБДД сообщили, что по данному факту инициирована проверка.

Похожий случай произошел в среду, 21 июля. Мужчина ехал по проезжей части в районе улицы Васильцовский Стан и Волжского бульвара со своим 10-летним сыном на электросамокате. При этом управлял средством передвижения мальчик.

Позже мужчину задержали.

В отношении мужчины составили ряд административных материалов за нарушение требований к перевозке детей, правил применения мотошлемов, невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией.

По словам москвича, средство передвижения он купил несколько дней назад.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что мощность электрической тяги устройства превышает 0,25 кВт и составляет 3200 Ватт, а максимально возможная скорость передвижения может достигать 70 километров в час. На основании этого инспекторы составили в отношении задержанного мужчины административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, которое заведомо не имеет права управления транспортным средством.

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