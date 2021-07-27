Отец на моноколесе переехал проезжую часть с ребенком на руках в Москве
В Москве отец на моноколесе переехал проезжую часть с ребенком на руках. По словам очевидцев, мужчина ехал быстро и без остановок.
Очевидцы записали видео. На кадрах видно, как мужчина, держа малыша на руках, едет по пешеходному переходу. При этом на ребенке нет никакой защиты.
Инцидент произошел на пересечении Борисовских прудов и Братеевского моста, сообщает РЕН ТВ.
Позже в ГИБДД сообщили, что по данному факту инициирована проверка.
Похожий случай произошел в среду, 21 июля. Мужчина ехал по проезжей части в районе улицы Васильцовский Стан и Волжского бульвара со своим 10-летним сыном на электросамокате. При этом управлял средством передвижения мальчик.
Позже мужчину задержали.
В отношении мужчины составили ряд административных материалов за нарушение требований к перевозке детей, правил применения мотошлемов, невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией.
По словам москвича, средство передвижения он купил несколько дней назад.
В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что мощность электрической тяги устройства превышает 0,25 кВт и составляет 3200 Ватт, а максимально возможная скорость передвижения может достигать 70 километров в час. На основании этого инспекторы составили в отношении задержанного мужчины административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, которое заведомо не имеет права управления транспортным средством.