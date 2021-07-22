Задержан мужчина, устроивший гонки на электросамокате с ребенком в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Васильцовский Стан Карта всех событий

Столичные сотрудники Госавтоинспекции установили личность мужчины, который перевозил ребенка на электросамокате. Об этом сообщается в среду, 21 июля, в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Видеоролик об этом был опубликован в интернете.

Видео: Прокуратура Москвы

Им оказался 41-летний москвич. Установлено, что в среду, 21 июля, в 00:25 он ехал по проезжей части в районе улицы Васильцовский Стан и Волжского бульвара, со своим 10-летним сыном на электросамокате. При этом управлял средством передвижения мальчик.

В отношении мужчины составили ряд административных материалов за нарушение требований к перевозке детей, правил применения мотошлемов, невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией.

Со слов москвича средство передвижения он купил несколько дней назад.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что мощность электрической тяги устройства превышает 0,25 кВт и составляет 3200 Ватт, а максимально возможная скорость передвижения может достигать 70 километров в час. На основании этого инспекторы составили в отношении задержанного мужчины административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, которое заведомо не имеет права управления транспортным средством.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Сотрудники полиции разыскивали мужчину, который посадил ребенка на электросамокат и устроил опасный заезд. Он вместе с ребенком передвигался на электросамокате по дорогам со скоростью более 50 километров в час.