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«Люди ни при чем»: Тишковец назвал три фактора, влияющих на изменение климата

Полина Долганова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Люди ни при чем»: Тишковец назвал три фактора, влияющих на изменение климата
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец перечислил три основных фактора, которые влияют на изменение климата.

По словам специалиста, позиция о том, что деятельность человека привела к плачевным климатическим изменениям, принадлежит специальному комитету ООН, большинство членов которого не имеют отношения к климатологии.

— И считается, что это антропогенный фактор. То есть человечество загадило планету так, что из-за этого меняется климат. Но я с этой точкой зрения не согласен, — заявил эксперт.

Тишковец пояснил, что в военном училище на курсе физики атмосферы его научили трем главным климатообразующим факторам. Первым из них по степени важности является солнечная активность, на втором месте — вулканическая активность, а на третьем — изменение температуры Мирового океана, который до сих пор недостаточно изучен.

В интервью «Вечерней Москве» Тишковец также рассказал, чего можно ждать от погоды в будущем, почему климат стал таким нервным и ответил на вопрос о том, может ли человечество как-то повлиять на климатические изменения.

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